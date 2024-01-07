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        Haberler Televizyon MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu, Tahsin mi Esra mı ödülü aldı? 2023 Masterchef birincisi kim, finalde kim kazandı?

        Masterchef şampiyonu canlı yayında belli oluyor! 2023 MasterChef birincisi kim oldu?

        Masterchef Türkiye 2023 şampiyonu büyük final neticesinde canlı yayında belli olacak. Esra Tokelli ve Tahsin Küçük Masterchef birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. MasterChef All Star yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ederken şampiyonun kim olacağı şimdiden izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, MasterChef Tahsin mi, Esra mı ödülü aldı? 2023 Masterchef birincisi kim oldu, finalde kim kazandı? İşte MasterChef final gecesinde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 18:31 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:31
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        • 1

          MasterChef All Star'da bu akşam heyecan dorukta. Şampiyonan belli olacağı MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Finale adını yazdırmayı başaran iki isim ise Esra ve Tahsin oldu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef, tadım yaptıktan sonra yarışmacılara puan verecek ve büyük finalde bir isim diğerinden daha fazla puan toplayarak 2023 MasterChef birincisi olacak. İşte "Masterchef Türkiye birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı...

        • 2

          KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

          Final gecesinde Esra ve Tahsin kıyasıya yarışacak. Gecenin sonuna doğru canlı yayında imza yemeklerini yapacak olan finalistler için rekabet hız kesmeden devam ediyor.

        • 3

          MASTERCHEF FİNAL ETABINDA KİM ÖNDE?

          Yarışma başladığında sonuçlar haberimize eklenecektir.

        • 4

          MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

          Şampiyon açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          6 OCAK MASTERCHEF KİM ELENDİ, 3. KİM OLDU?

          MasterChef'te elenen isim Hasan oldu. Hasan 3. olarak yarışmaya veda etti.

        • 6

          5 OCAK 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ, 4. KİM OLDU?

          MasterChef'te en iyi 3 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Barbaros 4. olarak yarışmaya veda etti.

        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

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