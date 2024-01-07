MasterChef All Star'da bu akşam heyecan dorukta. Şampiyonan belli olacağı MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Finale adını yazdırmayı başaran iki isim ise Esra ve Tahsin oldu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef, tadım yaptıktan sonra yarışmacılara puan verecek ve büyük finalde bir isim diğerinden daha fazla puan toplayarak 2023 MasterChef birincisi olacak. İşte "Masterchef Türkiye birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı...