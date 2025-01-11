MasterChef şampiyon kim oldu? 11 Ocak MasterChef birinci kim oldu, Kerem mi, Onur mu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2024 Türkiye'de kupa sahibini buluyor. Canlı yayında gerçekleşecek MasterChef büyük finalinde Onur ve Kerem şampiyonluk için tezgah başında bütün hünerlerini sergileyecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılacak puanlama sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı birinci olarak MasterChef tarihine adını yazdıracak. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak MasterChef birinci kim oldu" İşte MasterChef 2024 şampiyonu...
- 1
MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale adını yazdıran Onur ve Kerem, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı verecek. Gecenin sonunda MasterChef şampiyonu, büyük ödülün yanında şampiyonluk kupasının da sahibi olacak. Yarışmacılar MasterChef finalinde imza tabaklarıyla şefleri etkileyemeye çalışacak. Peki, "MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Onur mu, Kerem mi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef'te final heyecanı yaşanıyor. Kerem ve Onur büyük finalde birinci olabilmek adına tezgah başında kıyasıya bir mücadele içine girecek. Gecenin sonunda şeflerden en çok puanı alan yarışmacı MasterChef şampiyonu olacak. MasterChef şampiyonu canlı yayında gerçekleşecek büyük finalde belli olacak.
- 3
-
- 4
- 5
- 6
MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!
MasterChef Türkiye'de Kerem ve Onur finale yazdıran yarışmacılar oldu.
-
- 7
MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz senenin şampiyonu Esra, kupanın yanı sıra lüks otomobilin de sahibi olmuştu.