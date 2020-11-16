MasterChef eleme gecesinde dün akşam yarışmaclar Danilo şefin özel tarifi olan Ruby yapmaya çalıştı. MasterChef 2020 izleyicileri de Ruby tarifini merakla araştırıyor. Danilo Zanna’nın imza yemeği Ruby tarifi, kendi anlatımıyla yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

RUBY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

200 gr cod fish

160 gr yer elması

100 gr patates

20 gr krema

6 adt fransız fasulyesi

2 adt baby havuç (kırmızı)

1 adt taze soğan

30 gr matcha çayı

30 gr ruby çikolatası

½ limon grass

½ adet limon

50 gr sade soda

5 gr tuz

20 gr zeytinyağı

10 gr pudra şekeri

10 gr tereyağı

2 dal taze kekik

RUBY NASIL YAPILIR?

Balığımızın derisini ve kılçıklarını temizleyip 200 gr porsiyonlayıp, kekik, zeytinyağı,tuz, ekleyerek vakumlayarak kaynamış suyun içinde pişirin.

Daha sonra pişen balığı poşetten çıkartıp dış kısmına pudra şekeri serpiştirip sıcak tavada kızartın.

Yerelması soyun ve az sarımsakla soteleyip içine patates ilave edin su ekleyerek püre haline getirin. Krema ve tereyağı ile bağlayın ve tuz, toz beyaz biberle lezzetlendirin,

Ruby çikolatasını eritin, fasulyeleri, havuçları turn patesleri blanch edin ve tereyağı ile lezzetlendirin.

Daha sonra limon sade soda, matcha çayı ile köpürtüp balığınız servis ederken üstüne veya yanına koyabilirsiniz..

Hazırladığınız bütün lezzetli ürünleri dilediğiz şekilde hazırlayın tabaklayın ve sunun afiyet olsun…..