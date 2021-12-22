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MasterChef potaya kim gitti? 21 Aralık MasterChef dokunulmazlık

MasterChef potaya kim gitti, eleme adayı kim? 21 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeni haftanın mavi takım kaptanı Dilara kaptanlık düellosunu kazanmıştı. Mavi takım dokunulmazlık oyununa menüyü bilerek başlama avantajına sahiptiler. Peki, 21 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayı...

22.12.2021 - 10:21 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef 2021’in 21 Aralık Salı bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Şefler takım oyunu için yedi adet unlu mamül  konsepti belirledi. Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve sonrasında haftanın ilk eleme adayı belirlendi. MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar... 

  • MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    MasterChef’te bu akşam on sekizinci haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın ilk takım oyununda yedi çeşit unlu mamülü en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Mavi takımın menüyü bir gün önceden bilme ve bir kişi fazla olma avantajı vardı. Yapılması istenen unlu mamuller için verilen süre 75 dakika oldu. 

  • Yedi çeşit unlu mamul menüsünde açma, ayçöreği, kruvasan, dereotlu poğaça, çatal, simit, acıbadem kurabiyesi yer alıyordu. Nefes kesen mücadelede kazanan takımı şeflerin yapacağı tadım belirledi. MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

  • BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

    Dokunulmazlık oyunu kaybeden Mavi takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Oyunda esas ürün olarak kahve verildi. Bu ürünle yapılan yaratıcı yemek için verilen süre 40 dakika oldu. Siyah önlükleri giyen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Dilara, bireysel dokunulmazlığı alarak potadan kurtuldu.

  • HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunu kazanan Dilara, kendini potadan kurtarmış oldu. Kalan yarışmacılar için konseyde oylama yapıldı. En çok adı yazılan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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