MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.

Son tabak olan tatlı ile birlikte Eren 65, Hasan ise 59 puan aldı. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu.

Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Cuma günü ise yarışmacılar, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.