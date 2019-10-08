08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlarda hangi takımda kim var? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef'te takımlar ödül oyununda bayrak yarışı yaptı. Bu da hem yemeklerin hem de yarışmacıların koordinasyonunda büyük zorluk yaşamalarına neden oldu. MasterChef'in son bölüm detayları haberimizde.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşamki kaptanlık oyununda gözleme yapıldı. Yarışmacılar tüm hünerlerini gösterdi. Jürinin tadımı sırasında Mustafa'nın gözlemesini ıtır olmadığı yönünde eleştiri aldı. Daha sonra en iyi gözleme yapan yarışmacılar seçildi. Bu sırada Mustafa'nın yüksek sesle "hepsi çıtır mı?" diye sorması gerilim yarattı. Mustafa stüdyodan çıkarıldı. Yasin ile Cemre'nin gözlemeleri en iyi iki gözleme olarak seçildi. Ancak son kararda Cemre Mavi takım kaptanı olarak seçildi.
Mustafa'ya daha sonra şeflerin kararlarını sorgulaması yüzünden ceza verildi. Eğer Mustafa'nın takımı dokunulmazlığı kaybederse, Mustafa bireysel dokunulmazlık için mücadele edemeyecek.
MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takımın kaptanlığını kazanan Cemre, Kırmızı takımın kaptanlığı için Eda'yı seçti.
MAVİ TAKIM: Cemre (kaptan),Batuhan, Rıfat, Yasin, Güzide, Yekaterina, Murat
KIRMIZI TAKIM: Eda (kaptan),Suna, Mustafa, F. Batuhan, Alican, Ekin, Açelya
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşamın ilk dokunulmazlık oyununda kültürümüzün öne çıkan 5 sakatat yemeği yapıldı. Yemekler bayrak yarışı usulü yapıldı. Yani her bir yarışmacı sırayla yemekleri yaptı. Kıyasıya rekabetin ve zamanla mücadelenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı.
İşkembe çorbasının puanını mavi takım aldı.
Yaprak ciğerin puanını kırmızı takım aldı.
Yüreğin puanını kırmızı takım aldı.
Koç yumurtasının puanını mavi takım aldı.
Uykuluğun puanını kırmızı takım aldı.
Böylece MasterChef 7 Ekim'deki ödülün sahibi kırmızı takım oldu.
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