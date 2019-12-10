MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kaptanlar kim oldu? Sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'de bu akşam ayrışmacılar kaptanlık oyunu için yarıştı. Yarışmada sessizliğiyle bilinen Cemre, "Yetti, artık kimseyi tanımayacağım" diyerek herkesi şaşkına çeviren bir tepki gösterdi. İşte, 9 Aralık MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği ekmek içi kış çorbası, beef stroganoff, belle helene adlı üç çeşit yemeği çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Yemeklerin hazırlanmasının ardın jüri üyeleri yeni bir karar alarak yarışmacılara iki yeni yemek menüsü daha verdi. Toplamda 5 çeşit yapılan yemeğin ardından kazanan takım Ekin'in kaptanlık yaptığı Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 6 yarışmacı Yağlama yapmak için hünerlerini sergiledi. Kaptanlığı kazanan isim ise Güzide oldu. Güzide rakip takımın kaptanı olarak ise Ekin'i seçti.

İşte MasterChef takımları;

MAVİ takım kaptanı Güzide: Alican, Rıfat

KIRMIZI takım kaptanı Ekin: Cemre, Batuhan