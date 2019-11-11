MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te yarışmacılar arasındaki gerilim zirve yapmış durumda. Öte yandan takım kaptanlığı yarışında Suna'nın stratejisi jüri üyelerini de şaşırttı. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 10 yarışmacı simit yapmak için hünerlerini sergiledi. Kaptanlığı kazanan isim ise Suna oldu. Suna rakip takımın kaptanı olarak ise Kıvanç'ı söyledi.

İşte MasterChef takımları;

Mavi takım kaptanı Suna: Cemre, Rıfat, Alican, Mustafa

Kırmızı takım kaptanı Kıvanç: Batuhan, Güzide, Ekin, Yasin

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet Şef'in MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği yemekleri en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri ise en başarılı takımı açıkladı ve kazanan Mavi takım oldu.