MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Ekim 2023 MasterChef'te ödülü kazanan isim
MasterChef ödül oyunu heyecanı ile bu akşam ekranlara geliyor. Ödül oyunu için Şanlıurfa'ya giden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi tabağı çıkarmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Ekim 2023 Cuma MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan isim...
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MasterChef Türkiye All Star'da heyecan artarak devam ediyor. Şampiyonların da eklenmesiyle zorluk seviyesi yükselen yarışma programı bu akşam ödül oyunu ile ekranlara geliyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesiyle ödül sahibini buluyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte, 6 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan isim...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyunun kazananı henüz belli olmadı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından takım etabını kimin kazandığı açıklanacak. Takım etabının ardından kazanan takım arasında oynanacak bireysel yarışma sonrasında ödülü kazanan isim kesinleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.
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MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Barbaros - Kaptan
Kıvanç
Metin
Tahsin
Ayaz
Tolga
Esra
Alican
Barış
Eda
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Kırmızı Takım
Kerem - Kaptan
Hasan
Eren
Sergen
Azize
Dilara
Cemre
Batuhan
Tanya
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EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.
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