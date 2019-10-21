MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu? 21 Ekim MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı öncelikle takım kaptanlığı için şerbetli tatlı hazırladı. Jürinin değerlendirmelerinin ardından Kırmızı ve Mavi takımlarının kaptanı belli oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Güzide kazandı. Güzide rakip takımının kaptanını ise Yasin olarak seçti. Ardından Yasin ve Güzide takım yarışmacılarını seçti.

Mavi Takım Kaptanı Güzide: Rıfat, Suna, Ekin, Cemre, Kıvanç, Murat

Kırmızı Takım Kaptanı Yasin: Eda, Alican, Yasin, F.Batuhan, Batuhan, Mustafa

YASİN'İN KAPTANLIĞI TARTIŞILDI

İlk defa takım kaptanı olan Yasin'in, yarışma sırasında rakiplerini incelemesi jüri üyesi tarafından tartışma konusu oldu. Panik halinde hareket eden Yasin, takım arkadaşlarıyla da sorun yaşadı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu haftaki ödül oyunu yarışmasında Karadeniz mutfağı vardı. Jüri üyeleri yapılan yemeklerin ardından yarışı kazanan takımı açıkladı. Mehmet Şef'in Master Class ödülünü alan takım ise Kırmızı takım oldu. Yasin'in kaptanlık yaptığı Kırmızı takım horon teperek kutladı.