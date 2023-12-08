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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

        TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada bugün ise ödül oyunu gerçekleşecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:51
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugün ise yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

        • 2

          MASTERCHEF 7 ARALIK ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

          MasterChef'te takım oyununu kazanan ekip kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda Dilara şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Gecenin eleme adayı ise Kıvanç oldu.

        • 3

          MASTERCHEF POTADA OLAN İSİMLER KİMLER?

          Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonucu potaya giren isimler, Esra, Kıvanç ve Cemre oldu.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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