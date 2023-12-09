TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugün ise yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? İşte ayrıntılar...