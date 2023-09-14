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        Haberler Televizyon MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Eylül 2023 MasterChef All Star ödül oyununu hangi yarışmacı kazanacak?

        MasterChef All Star ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazanacak?

        MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı, programı yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Haftanın eleme adaylarının belirlendiği programın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde ödül oyununun kazanı belli olacak. İşte 14 Eylül MasterChef Türkiye ödül oyununu kazanan isim hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:58
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı MasterChef All Star'da yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 14 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümün ardından ödülü kazanan yarışmacı belirlenecek. İşte 14 Eylül MasterChef ödül

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ödül oyunu için nefesler tutuldu. Ödül oyununu kazanan takım 14 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde açıklanacak.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

          11 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi takım

          Alican (Kaptan)

          Barbaros

          Kıvanç

          Tolga

          Esra

          Azize

          Kerem

          Sefa

          Eda

        • 5

          Kırmızı takım

          Ayaz (Kaptan)

          Tahsin

          Hasan

          Sergen

          Dilara

          Gamze

          Tanya

          Barış

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
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