Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödülü hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 9 çeşit kabak yemeği yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olacak ödül oyunu sonrasında bir yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 13 Ekim 2023 MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Birbirinden zorlu yemeklerin hazırlandığı ödül oyunu gecesinde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ödül oyunu gecesinde günün konsepti kabaklar oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 13 Ekim 2023 MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. TV8 ekranlarında yayınlanan programda MasterChef ödül oyununun kazanan yarışmacı Dilara oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

          MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

          MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

          MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.

        • 4

          MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

          Mavi takım kaptanlığını Hasan aldı ve kadroyu şu şekilde kurdu: Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre ve Batuhan.

        • 5

          KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

          Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç seçildi ve kadroyu şu şekilde kurdu: Metin, Barbaros, Tolga, Ayaz, Esra, Barış, Alican ve Kerem.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa