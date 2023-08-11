MasterChef Türkiye All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği çıkaran isim 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, 11 Ağustos 2023 MasterChef 54. bölümde yaşananlar...