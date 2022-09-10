MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun hangi takım kazandı ve eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef'te ödül oyunu heyecanı! MasterChef Türkiye ödül oyununun kim kazandı?

MasterCehf Türkiye'de 10 Eylül Cumartesi akşamı ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya yarıştığı programın yeni bölümünde ana kadroya giren 3.yedek yarışmacı belli olacak. İşte, 10 Eylül Cumartesi MasterChef ödül oyununu kazanan takım hakkında merak edilenler...

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