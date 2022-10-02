MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım yarışmacıları, büyük ödülü alabilmek için kendi aralarında bireysel olarak mücadele etti. Bu aşamada yarışmacılardan geleneksel bir Fas yemeği olan ördek pastilla yapmaları istendi. En başarılı yemeği yapıp 25. bin TL'lik büyük ödülün sahibi Büşra oldu.