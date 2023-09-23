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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde yarışmacılar Denizli'de 100 bin TL'lik ödül için karşı karşıya geliyor. Denizli yöresine ait yemeklerin yapılacağı programda yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 22 Eylül Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:45
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Denizli yöresine ait geleneksel tatların yapılacağı programda yarışmacılar 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Denizli yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapıldığı ödül oyununda en başarılı tabağı ortaya çıkaran ekip mavi takım oldu.

          Mavi takımda en iyi yemeği yaparak 100 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı Kıvanç oldu.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Kerem

          Dilara

          Barbaros

          Sefa

          Sergen

          Azize

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te takımlar belli oldu.

          Mavi takım

          Ayaz (Kaptan)

          Kıvanç

          Tahsin

          Hasan

          Azize

          Sergen

          Barış

          Tanya

          Alican

        • 5

          Kırmızı takım

          Kerem (Kaptan)

          Barbaros

          Esra

          Dilara

          Tolga

          Batuhan

          Sefa

          Eda

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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        Balık
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