MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde yarışmacılar Denizli'de 100 bin TL'lik ödül için karşı karşıya geliyor. Denizli yöresine ait yemeklerin yapılacağı programda yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 22 Eylül Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Denizli yöresine ait geleneksel tatların yapılacağı programda yarışmacılar 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Denizli yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapıldığı ödül oyununda en başarılı tabağı ortaya çıkaran ekip mavi takım oldu.
Mavi takımda en iyi yemeği yaparak 100 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı Kıvanç oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Kerem
Dilara
Barbaros
Sefa
Sergen
Azize
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te takımlar belli oldu.
Mavi takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Tahsin
Hasan
Azize
Sergen
Barış
Tanya
Alican
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Kırmızı takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda
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