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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyunu kim kazandı, ödül ne? 8 Eylül 2023 MasterChef All Star ödül oyunu kazanan yarışmacı

        MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef All Star ödül oyunu kazanan yarışmacı

        MasterChef All Star yarışmasının 8 Eylül 2023 son bölümünde mavi ve kırmızı takımları ödül oyunu için mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefin liderliğinde oynanan ödül oyununda en başarılı olan yarışmacı büyük ödülü kazandı. Peki Masterchef ödül oyunu kim kazandı ve ödül ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 22:22 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:22
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        • 1

          8 Eylül 2023 akşamında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etti. Oyunun ardından en başarılı olan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefin kararı ile büyük ödülü kazandı. İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar ve ödül oyununu kazanan yarışmacı.

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Her iki takımda ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin vereceği karardan sonra ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Ardından ilk etabı kazanan mavi takım kendi içerisinde yeniden mücadele edecek ve ödülü kazanan isim netleşecek.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜL NEDİR?

          MasterChef All Star 2023 yarışmasında ödül oyununu kazanan yarışmacıya 100 bin Türk Lirası veriliyor.

        • 4

          7 EYLÜL 2023 MASTERCHEF NELER OLMUŞTU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star Türkiye yarışmasının dün akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan mavi takım oldu. Ardından kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Barış oldu. Barış böylece 5. eleme adayı olarak Tolgayı seçti. Kırmızı takım yarışmacıları ise 6. eleme adayı olarak Tanya'yı seçti.

        • 5

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

          1. Eleme adayı: Ayaz (Mavi takım)

          2. Eleme adayı: Suna (Mavi takım)

          3. Eleme adayı: Hasan (Mavi takım)

          4. Eleme adayı: Sefa (Mavi takım)

          5. Eleme adayı: Tolga (Kırmızı takım)

          6. Eleme adayı: Tanya (Kırmızı takım)

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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