MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Her iki takımda ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin vereceği karardan sonra ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Ardından ilk etabı kazanan mavi takım kendi içerisinde yeniden mücadele edecek ve ödülü kazanan isim netleşecek.