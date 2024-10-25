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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye ödülü ne kadar?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için tezgah başında. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapmalarını istedi. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterChef'de ödülü kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 19:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:04
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü henüz belli olmadı.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

          ALPER

          ERİM

          KEREM

          SEMİH

          NİGAR

          EZGİ

        • 5

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

          MAVİ TAKIM

          Muratcan (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kaan

          Akın

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Nigar (Takım Kaptanı)

          Kerem

          Semih

          Ezgi

          Alper

          Beyza

          Erim

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.

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