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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye ödülü ne kadar?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef ödülü ne kadar?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef ekibi dış çekim için Eskişehir'e gidiyor. Yöreye ait yemeklerin yapılacağı gecede, mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için karşı karşıya gelecek. Özel konukların ağırlandığı dış çekiminde, yemekler jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye ödülü ne kadar? İşte 4 Ekim 2024 Cuma MasterChef ödülü kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 19:24 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:24
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele girişecek. Hatırlanacağı gibi MasterChef ödül oyununu ilk kazanan yarışmacı Beyza olmuştu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eskişehir yöresine özgü yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü henüz belli olmadı.

        • 4

          3 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. 3 Ekim Masterchef'te potaya giden ilk isim Şirin olurken, ikinci aday Alper oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Nevzat

          Muratcan

          Eda

          Semih

          Şirin

          Alper

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Zübeyde (Takım Kaptanı)

          Emre

          Onur

          Kerem

          Nigar

          Ezgi

          Hakan

          Akın

          Erim

        • 7

          Kırmızı Takım

          Semih (Takım Kaptanı)

          Eda

          Alper

          Şirin

          Beyza

          Kaan

          Muratcan

          Nevzat

          Ayşe

        • 8

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.

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