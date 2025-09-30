MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 30 Eylül Salı MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...