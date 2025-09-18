MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef ödülü ne oldu?
MasterChef Türkiye 2025'te yılın ilk ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Günün konseptinde yarışmacılar tek kol ile yemek yapacak. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan 'bir sıcak başlangıç, bir soğuk başlangıç, bir çorba, bir ara sıcak, bir ana yemek, bir tatlı, bir ekmek' yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef ödülü ne oldu?" İşte 18 Eylül Perşembe MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım...
MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Yılın ilk ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 18 Eylül Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. En başarılı tabağı yapan bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü henüz belli olmadı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sezer
Furkan
Barış
Murat Can
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi Takım
İhsan (Takım Kaptanı)
Hakan
Furkan
Ayla
Gizem
Sezer
Mert
Eylül
Çağlar
Meryem
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Murat Can
Barış
Cansu
İrem
Nisa
Ayten
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025
Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.