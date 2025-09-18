Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 18 Eylül Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef ödülü ne oldu?

        MasterChef Türkiye 2025'te yılın ilk ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Günün konseptinde yarışmacılar tek kol ile yemek yapacak. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan 'bir sıcak başlangıç, bir soğuk başlangıç, bir çorba, bir ara sıcak, bir ana yemek, bir tatlı, bir ekmek' yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef ödülü ne oldu?" İşte 18 Eylül Perşembe MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 18.09.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Yılın ilk ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 18 Eylül Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. En başarılı tabağı yapan bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü henüz belli olmadı.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sezer

          Furkan

          Barış

          Murat Can

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi Takım

          İhsan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Furkan

          Ayla

          Gizem

          Sezer

          Mert

          Eylül

          Çağlar

          Meryem

        • 6

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Sümeyye

          Özkan

          Murat Can

          Barış

          Cansu

          İrem

          Nisa

          Ayten

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025

          Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        Habertürk Anasayfa