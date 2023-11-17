MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununda MasterChef ekibi Aydın'da olacak. Aydın yöresine ait yemeklerin yapılacağı gecede bir yarışmacı şefler değerledirmesi sonucunda büyük ödülün sahibi olacak. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak ödül oyununda, yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmak için tezgah başına geçecek. İşte 17 Kasım Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...
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MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücaledelerin yaşanacağı ödül oyunu gecesinin konsepti, Aydın yöresine ait yemekler oldu. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, eleme potasında yer alan yarışmacılarda MasterChef'i yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Aydın yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Dilara
Ayaz
Eren
Batuhan
Hasan
Tolga
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları
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Mavi Takım
Barbaros (Takım kaptanı)
Tahsin
Sergen
Ayaz
Dilara
Cemre
Alican
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Kırmızı Takım
Tolga (Takım kaptanı)
Eren
Kıvanç
Hasan
Esra
Batuhan
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MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?
MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...