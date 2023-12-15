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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef ödülü kim aldı, eleme potasında kimler var?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef ödülü kim aldı?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Bursa'ya özgü yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda büyük ödülün sahibi olacak. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak ödül oyununda yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmak için tezgah başına geçiyor. İşte 15 Aralık 2023 MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:15
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        • 1

          MasterChef ekibi ödül oyunu gecesinde Bursa'da... Kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef'te ödül oyununda şefler yarışmacılardan, Bursa'ya özgü 5 farklı yemek yapmalarını istedi. Bir yarışmacı bu akşamın sonunda büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef All Star ödülü kim aldı, eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Esra

          Barbaros

          Batuhan

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

        • 5

          Mavi Takım

          Eren (Kaptan)

          Hasan

          Sergen

          Esra

          Batuhan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Dilara (Kaptan)

          Tahsin

          Barbaros

          Kıvanç

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
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        Boğa
        Boğa
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        İkizler
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        Yengeç
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