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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödülü ne kadar, belli oldu mu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödülü ne kadar?

        MasterChef Türkiye ekibi ödül oyunu için Uşak'ta. Yöreye ait yemeklerin yapıldığı, özel konukların ağırlandığı programda, en başarılı tabağı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?" İşte 1 Kasım Cuma MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 19:20 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:50
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef'te yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Uşak yöresine ait yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu.

          Son oynanan ödül oyununda şeflerin standartlarında yemek yapan yarışmacı olmadığı için büyük ödülü kazanan çıkmadı. Bu sebeple geçen haftanın ödülü bu haftaya devretmiş oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

          Erim,

          Alper,

          Akın,

          Ezgi,

          Nigar,

          Onur.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Ezgi (Takım Kaptanı)

          Beyza

          Eda

          Şirin

          Akın

          Alper

          Erim

        • 6

          Kırmızı Takım

          Kaan (Takım Kaptanı)

          Emre

          Kerem

          Semih

          Muratcan

          Onur

          Nigar

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

          MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.

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