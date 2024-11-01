Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef'te yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...