MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapmalarını istedi. Günün konsepti kestane olurken, kestaneyi en iyi değerlendiren takım ilk etabın kazananı olacak. İşte 1 Aralık 2023 Cuma MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkaracak. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapacaklar. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Ödülü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Eren
Tolga
Dilara
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Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
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Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.
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