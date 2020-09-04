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MasterChef neden yok? MasterChef hangi gün, ne zaman? 4 Eylül TV8 yayın akışı

MasterChef yeni bölümünü bu akşam TV8 yayın akışında ve yayınında bulamayan izleyiciler, MasterChef'in neden yayınlanmadığını merak ediyor. TV8 yönetimi yemek yarışmasının günleri ile ilgili bir değişiklik yaptı. İşte TV8 yayın akışı ve MasterChef'in yayınlandığı günler

04.09.2020 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef

MasterChef neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından soruluyor. Normalde her akşam ekranlara gelen MasterChef bu akşam yayınlanmayacak. TV8 yayın akışında MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler de detayları araştırıyor. MasterChef Türkiye ile ilgili detaylar haberimizde.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef'in bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TV8 tarafından yapılan yayın akışı değişikliği. Bundan sonra Cuma akşamları TV8'de yeni dizi Kırmızı Oda yayınlanacak.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapılan yayın akışı değişikliği ile birlikte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri Cuma günü dışında her gün şeklinde oldu. MasterChef'in yeni bölümü yarın akşam ekranlarda olacak.

MASTERCHEF 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TV8 YAYIN AKIŞI - 4 EYLÜL

06:00 Oynat Bakalım

09:00 MasterChef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Apartmanlar Yarışıyor / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda / Yeni

00:15 Apartmanlar Yarışıyor

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

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