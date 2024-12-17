MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılardan Metin Yavuz'u ağırlıyor. Metin , yarışmacılara daha önce kaşık almış bir tabağının (Soğanlama) nasıl yapıldığını anlatacak. Yarıştığı dönem başarılı bir performans sergileyen Metin, katıldığı dönemi şampiyon tamamlamıştı. Peki, MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Metin Yavuz kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı? İşte MasterChef Metin'in biyografisi...