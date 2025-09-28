28 Eylül Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi Adana Kebap yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 28 Eylül Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Meryem oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Eylül
Meryem
Murat Can
Hakan
Çağatay
Barış
Aslı
Görseller: TV8
-