MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 14 Ekim MasterClass ödülü ne oldu?
MasterChef'te yarışmacılar MasterClass için tezgah başına geçiyor. Danilo Şef yarışmacılara mutfağa dair tecrübelerini aktaracak. MasterClass yemeği 'Kruvasan' oldu. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı MasterClass'ı kazanarak ödülün sahibi olacak. MasterClass'ı kazanan yarışmacı kadar, MasterClass ödülü de merak konusu oldu. Peki, MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? İşte 14 Ekim 2024 Pazartesi MasterClass'ı kazanan yarışmacı...
- 1
MasterChef Türkiye'de eleme gecesine Zübeyde'nin yarışmaya vedası damga vururken, MasterChef yeni bölümünde ise MasterClass heyecanı yaşanıyor. MasterClass'ta Danilo Şef yarışmacılardan yaratıcı bir 'Kruvasan' yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı, aynı zamanda ödülün de sahibi olacak. Peki, MasterChef MasterClass kim kazandı? 14 Ekim MasterClass ödülü ne oldu, ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar...
- 2
MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef Risotto, Danilo Şef yarışmacılara 'Kruvasan' yapmanın inceliklerini aktaracak. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı henüz belli olmadı. MasterClass'ı kazanan yarışmacı belli olduğundan haberimizi güncelleyeceğiz.
- 3
MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?
Kazanan yarışmacı Danilo Şef'in İtalya'da bulunan restorantına gidecek. 3 ismin yararlanacağı ödülde yarışmacılar, Danilo Şef ile birlikte mutfakta yemek yapma şansını yakalayacak.
-
- 4
MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.