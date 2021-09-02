1 Eylül Çarşamba akşamı, MasterChef Türkiye’de makarna ve baklava MasterClass’ı verildi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, konuyla ilgili tüm deneyimlerini, bilgilerini yarışmacılara aktarmaya çalıştı. MasterClass sonrasında yarışmacılar, makarna ve baklava yaparak aldıkları eğitimin sınavını verdi. İki oyunda da başarılı olan yarışmacı, MasterClass ödülünü kazanacak. MasterChef Türkiye izleyicileri, MasterClass’ı kim kazandı, ödül ne oldu merak ediliyordu. MasterChef yeni bölüm detayları, yaşanacaklar haberimizde…

MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam ilk olarak Danilo Zanna şefin vereceği MasterClass ekrana geldi. Danilo şef, makarna yapımı ve teknikleri hakkında tüm detayları yarışmacılara anlattı. Sonrasında Somer Sivrioğlu şef, baklava yapımı ile bilgiler hakkında MasterClass verdi. İki keyifli MasterClass sonrasında yarışmacılar sınav oldu. İlk oyunda makarna yapımı için 20 dakika süre verildi. Süre sonunda birbirinden farklı makarnalar şeflerin beğenisine sunuldu. İlk olarak makarna yapımında en başarılı sekiz yarışmacı seçildi. Bu yarışmacılar; Sergen, Emre, Tahsin, Burcu, Hamza, İbrahim, Milhan, Şükrü idi.

İkinci bölümde ise sekiz yarışmacı, baklava yapımında kapıştı. Baklava yapımı için 45 dakika süre verildi. Bu turda en iyi baklavayı yapan yarışmacı, MasterClass’ı kazandı. Süre sonunda tadım yapan şefler, finale üç ismi çağırdı. Bu isimler İbrahim, Burcu ve Tahsin idi. Gecenin üçüncüsü Burcu oldu. Tahsin ikinci olurken MasterClass'ı kazanan isim İbrahim oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef 2021’de bu akşam verilecek MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyordu. Yarışmacılar, iki turdan oluşan sınavda şeflerden aldıkları eğitimi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Önce makarna, sonra baklava yapımında en başarılı olan yarışmacı, verilecek sürpriz ödülü kazanmış olacaktı. İlk oyun öncesinde Somer şef, ödülün kahve makinası olduğunu açıkladı.