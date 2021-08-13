Masterchef Lara kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Lara Başçı hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Lara'nın hayatı hakkında bilgiler...

MASTERCHEF LARA KİMDİR?

Masterchef Lara Başçı, 27 yaşındadır. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde mezun olan Lara, çevirmenlik yapıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.