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        Haberler Bilgi Gündem MasterChef konuğu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, aslen nereli?

        MasterChef konuğu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?

        MasterChef ekibi ödül oyunu için Uşak'a gidiyor. Özel konukların ağırlanacağı ve yöreye ait yemeklerin yapılacağı yeni bölümde, Uşak Belediye Başkanı Özkan MasterChef'in konuğu oluyor. Bu kapsamda programı yakından takip eden izleyiciler, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir, kaç yaşında?" İşte Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 21:41 Güncelleme: 01.11.2024 - 21:41
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        Özkan Yalım kimdir?
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        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım MasterChef'e konuk oluyor. MasterChef ekibi dış çekim için Uşak'a gidiyor. Uşak yöresine ait yemeklerin yapılacağı programda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yarışmacıların yaptığı yemekleri deneyimleyecek. Peki, MasterChef konuğu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, aslen nereli?" İşte detaylar...

        ÖZKAN YALIM KİMDİR?

        Özkan Yalım, 29 Aralık 1969 yılında Uşak Eşme’ye bağlı Köylüoğlu köyünde dünyaya gelmiştir.

        1985 de Eşme Lisesinden mezun oldu. 5 yıl Türkiye’de kendi adına ticaretle uğraştı. 1990 yılında Belçika’ya gitti. 1993 yılından bu yana Uluslararası Nakliyat Lojistik faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye’de nakliye ve akaryakıt sektöründe faaliyet göstermektedir. 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekilliği yaptı. 27. Dönem Uşak Milletvekili seçildi. AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye – AB Karma Parlamento Eş Başkanı görevini yürütmektedir.

        Eğitimci bir ailenin evladı olan Yalım, çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilmekte olup; evli ve 3 çocuk babasıdır.

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