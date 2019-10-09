09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef ekranlara gelen son bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. MasterChef dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef Mavi ve Kırmızı takımdan 6 tane İspanyol yemeği yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkarmak için yarışan şef adayları eleme potasına girmemek için zorlu bir mücadele verdi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef kim potada? İşte, 9 Ekim MasterChef Türkiye son bölüm...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununda bu akşam İspanyol mutfağından 6 yemek yapıldı. Kırmızı takım zamanını iyi kullanamadığı için bir yemeğini eksik çıkardı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından yapılan değerlendirmenin sonucunda dokunulmazlığı kazanan, Mavi takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Mustafa'nın dün şeflere karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı aldığı ceza uygulandı. Mustafa dokunulmazlık oyununa katılmadı. Bireysel dokunulmazlık için Mavi takım yarışmacıları en güzel aşureyi yapmaya çalıştı. Aşuresi en çok beğenilen isimler Eda, Suna ve Ekin oldu. en iyi aşureyi yapan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eda oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye 26. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İlk eleme dayının belirlenmesinin ardından oylama ile ikinci eleme adayı belli oldu...
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eda, daha önce hiç eleme potasına girmeyen Açelya'nın ismi söyledi. Böylece Açelya ilk eleme adayı oldu. Kırmızı takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda ikinci eleme adayı ise F. Batuhan oldu.
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