Dün akşam, 19 Ekim Salı MasterChef 94. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Avantajı kazanan Hasan, oyun öncesinde yapılacak sütlü tatlılar için eşleşmeleri belirledi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık ve konsey ile 1. ve 2. eleme adayı belirledi. İşte MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokuzuncu haftanın takımları, ilk kez karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda sütlü tatlılar yapıldı. Kaptanlar düellosunu kazanan Hasan, oyun öncesinde kapakları tek tek açtı. Çıkan yemekleri önce kendi takımından yapacak yarışmacıyı, sonrasında karşı takımdan rakibi seçti. Start verilmesi ile yarışmacılar aynı anda sütlü tatlıları yapmaya başladı. Verilen sürenin dolması ile şefler kritik tadımı yaptı. Şefler, her tadım yaptığı düelloda kazanan takımı açıkladı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kırmızı takım, ilk üç düelloyu kazanarak skoru 3-0 yaptı. Creme Caramel düellosunda şefler, ortaya çıkan değerlendirilecek bir ürün bulamadıklarını söyledi ve bu düelloda iki takıma da puan vermedi. Supangle ve sütlaç düellosunu kazanan Mavi takım durumu 3-2'ye getirdi. Son olarak trileçe düellosunda kazanan Mavi takım olunca durum 3-3 berabere kaldı.

Durum beraber olunca şefler, iki takımın kaptanı tarafından seçilecek birer kişi, 40 dakika içinde Creme Caramel düellosu yapılmasına karar verdi. İki takım, aldıkları karar ile Mavi takımdan Tahsin ile Kırmızı takımdan Azize, bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu düello sonunda şefler, son kez tadım yaptı. Bu sefer daha başarılı olan Azize oldu ve dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

1) Kadayıflı muhallebi: 30 dakika - Safanur * Burcu

2) Creme Brulee: 30 dakika - Dilara * Ateş

3) Keşkül: 35 dakika - Rabia * Emre

4) Supangle: 35 dakika - Araz * Mert

5) Creme Caramel: 40 dakika - Tahsin * Azize

6) Sütlaç: 40 dakika - Sergen * Pelin

7) Trileçe: 45 dakika Hasan * Eren

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye’de ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, siyah önlükleri giydi ve bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Yapılması istenen yemek ise Mehmet şefin imza tabağı Yıldız oldu. Verilen süre 45 dakika idi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları tabaklardan dört tanesini beğendi. Tahsin, Araz, Sergen ve Hasan öne çağırılan isimler oldu. Bu isimler arasında gecenin en başarılı tabağını çıkaran Araz, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef 2021’de dokuzuncu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı belli olacak. Bu eleme adaylarından ilki, dokunulmazlığı kaybeden takımın oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu ile belirlendi. Dokunulmazlığı kazanan Araz, ilk eleme adayı olarak Rabia'yı potaya gönderdi. Sonrasında toplanan konseyde kalan beş isim için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Safanur ve Dilara'nın isimler altışar kez yazıldı. Bu durumda potaya giden ikinci isim, takım kaptanı Hasan belirledi. Hasan, tercihini Dilara'dan yana kullandı. Böylece haftanın ikinci eleme adayı ise Dilara Başaran oldu.