28 Eylül Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi Adana Kebap yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını buldu. Peki, 28 Eylül Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
- 1
MasterChef'te kaptanlık mücadelesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazandı. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Sezer oldu. Sezer, Kırmızı Takım Kaptanı olarak Barış'ı seçti.
Mavi Takım:
Sezer (Kaptan)
Çağatay
Özkan
Sümeyye
Ayla
Muratcan
İhsan
Eylül
Çağlar
- 3
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Kırmızı Takım:
Barış (Kaptan)
Furkan
Hakan
Gizem
Mert
Cansu
Onur
Aslı
-
- 4
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Meryem oldu.
- 5
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Eylül
Meryem
Murat Can
- 6
Hakan
Çağatay
Barış
Aslı
Görseller: TV8
-