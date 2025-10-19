Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, hangi yarışmacı? 19 Ekim 2025 MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        19 Ekim 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 19 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te kaptanlık oyunu! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Mavi Takım Kaptanı Ayten oldu. Kırmızı Takım kaptanı ise Nisa oldu.

        • 3

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Ayten (Kaptan)

          Hakan

          Özkan

          Çağatay

          Mert

          Sezer

          Eylül

          Çağlar

        • 4

          KIRMIZI TAKIM:

          Nisa (Kaptan)

          Furkan

          Gizem

          Sümeyye

          Ayla

          Murat Can

          Barış

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için tezgah başına geçti.

        • 6

          Günün sonunda şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Cansu MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Habertürk Anasayfa