19 Ekim 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 19 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
- 1
MasterChef'te kaptanlık oyunu! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi Takım Kaptanı Ayten oldu. Kırmızı Takım kaptanı ise Nisa oldu.
- 3
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Hakan
Özkan
Çağatay
Mert
Sezer
Eylül
Çağlar
-
- 4
KIRMIZI TAKIM:
Nisa (Kaptan)
Furkan
Gizem
Sümeyye
Ayla
Murat Can
Barış
- 5
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için tezgah başına geçti.
- 6
Günün sonunda şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Cansu MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.
-