MasterChef Türkiye'nin son bölümünde birinci aşamada Taylanda usülü körili ördek yapıldı. Bu turu geçenler ikinci aşamadan barbunyanın başrolde olduğu yaratıcı bir yemek yaptı. Peki MasterChef kim kazandı? MasterChef beşincisi kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Son ikiye Sergen ve Tunahan kaldı. Finale kalan isim barbunyalı profiterol yapan TUNAHAN oldu.