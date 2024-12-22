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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ilk ceketi kim aldı? 22 Aralık MasterChef 1. şef ceketini kim kazandı?

        MasterChef'te kim kazandı, ilk ceketi kim aldı?

        MasterChef'te şef ceketlerini sahiplerini buluyor. İki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı ilk şef ceketinin sahibi olacak. İlk etabın konusu sarıkanat, limon tuzu, rezeneden yaratıcı bir yemek olurken, ikinci etapta ise programa konuk olacak olan şef Ömür Akkor, yarışmacılardan müceddere pilavlı bir yemek yapmalarını istedi. MasterChef'te finale bir adım daha yaklaşılırken, yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ilk ceketi kim aldı? İşte 22 Aralık Pazar MasterChef 1'inci şef ceketinin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:11
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katalanarak devam ediyor. MasterChef'te final için geri sayım başlarken, şef ceketleri için yarışmacılar arasında mücadele sürüyor. Yarışmacılar 5 gün boyunca şef ceketini alabilmek için kıyasıya bir mücadele içine girecek. 1'inci şef ceketinin sahibi ise bu akşam şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı, ilk ceketi kim aldı? 22 Aralık MasterChef 1. şef ceketini kim kazandı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ŞEF CEKETLERİ SAHİBİNİ BULUYOR!

          MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 5 gün boyunca şef ceketini alabilmek için mücadele verecek. Şefler tarafından en çok puanı alan yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Haftanın ilk şef ceketini kazanan yarışmacı, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

        • 4

          İLK 6'YA KALAN YARIŞMACILAR

          Beyza

          Kerem

          Semih

          Erim

          Eda

          Onur

        • 5

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Şirin 7. olarak yarışmaya veda etti.

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