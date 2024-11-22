MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yarışmacıları 22 Kasım akşamı jumbo karides ve gümüş balığı ile yarıştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan İskenderun lezzetlerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere ve özel konuklara sunan takımlardan biri haftanın 3. dokunulmazlığının sahibi olacak. Peki, 22 Kasım Cuma dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 22 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İskenderun yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (22 KASIM)
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (21 KASIM)
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, '5 çeşit balık' yemeği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kerem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayı takım oylaması sonucunda Semih oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi takım
Onur (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
Muratcan
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Kırmızı Takım
Eda (Takım Kaptanı)
Emre
Alper
Kaan
Erim