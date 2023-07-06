MasterChef'te ana kadroya giren son isim belli oldu mu?
MasterChef All Star 2023 yarışmasında ana kadroya girecek son isim bu akşam belli olacak. Ana kadroya girmek için son şans! Yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te 2022 grubundan yarışmacılar son gün için kıyasıya rekabet edecekler. 5 Temmuz Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan programda ana kadroya girecek 20. isim belli oldu. Şeflerden tam not alan yarışmacı gecenin sonunda 20. olarak Masterchef'e katılmaya hak kazanacak. Peki, 2022 grubundan ana kadroya giren son isim kim olacak? İşte detaylar...
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MasterChef ana kadrosunun şekillenmesinde sona gelindi. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro mücadeleleri için son bir yarış kaldı. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlenirken bu hafta 2022 grubundan yarışmacılar şeflerin kendilerinden istedikleri menüleri en iyi şekilde sunabilmek için performans sergiliyor. Yarışmanın bu haftaki konuk jürisi şef Osman Sezener olurken yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 6 Temmuz 2023 Perşembe MasterChef All Star'da ana kadroya giren son isim kim oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar...
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6 TEMMUZ PERŞEMBE ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef All Star 2023 yarışması yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu. 2022 grubundan tüm yarışmacılar MasterChef'te kıyasıya rekabet halinde şeflerin kendilerinden istedikleri tabaklar için mücadele edecekler. Bu akşam 2022 grubundan ana kadroya girecek son isim belli olacak. Şeflerin tadımlarından sonra en çok beğendikleri bir isim 20. olarak MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazanacak. Son isiminde belirlenmesiyle birlikte MMasterChef All Star 2023 kadrosu tamamlanmış olacak.
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5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU?
2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Gamze oldu.
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4 TEMMUZ SALI ANA KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU?
2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 3. isim Ayaz oldu.
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3 TEMMUZ PAZARTESİ ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU?
2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 2. isim Büşra oldu.
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2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU?
2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren ilk isim Çağatay oldu.
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MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 19 YARIŞMACI BELLİ OLDU!
MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 19 yarışmacı belli oldu.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
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MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?
Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.
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30 HAZİRAN CUMA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
30 Haziran Cuma akşamı MasterChef All Star'da ana kadroya giren yedek isimler MasterChef Araz ve MasterChef Azize oldu.
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29 HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren son isim Mert oldu.
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28 HAZİRAN ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.