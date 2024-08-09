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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı, ana kadroya ismini yazdıracak. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'dalyan köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil edilen ilk yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte 9 Ağustos 2024 MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 21:35 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:35
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        • 1

          MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Çağlar eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, ana kadroya yedeklerden dahil olacak ilk yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          9 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Serhat

          Deniz

          Beyza

          Muratcan

          Çağlar

          Ayşe

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım

          Emre (Takım kaptanı)

          Murat Can

          Semih

          Nigar

          Kaan

          Ezgi

          Beril

          Onur

          Kerem

          Beyza

        • 5

          Kırmızı Takım

          Ayşe (Takım kaptanı)

          Serhat

          Çağlar

          Nevzat

          Alper

          Ümmühan

          Kerem

          Zeynep

          Hakan

          Deniz

        • 6

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Zübeyde

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

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