MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı, ana kadroya ismini yazdıracak. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'dalyan köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil edilen ilk yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte 9 Ağustos 2024 MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim...
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MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Çağlar eleme potasına giden son yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, ana kadroya yedeklerden dahil olacak ilk yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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9 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Serhat
Deniz
Beyza
Muratcan
Çağlar
Ayşe
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Emre (Takım kaptanı)
Murat Can
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Beril
Onur
Kerem
Beyza
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Kırmızı Takım
Ayşe (Takım kaptanı)
Serhat
Çağlar
Nevzat
Alper
Ümmühan
Kerem
Zeynep
Hakan
Deniz
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Zübeyde
Sercan
Beyza Nur
Adel
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