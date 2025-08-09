Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yedeklerden bir isim, ana kadroya dahil olacak ilk yarışmacı olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılarından, esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği 'Hasanpaşa Köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi önlüğü giyerek ana kadroya girme şansını yakalayacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 9 Ağustos Cumartesi MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 18:16 Güncelleme: 09.08.2025 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te rekabet sürüyor. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, en başarılı yemeği yapan yarışmacı ana kadroya yedeklerden giren ilk isim olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Gizem

          Tunahan

          Cansu

          İrem

          İhsan

          Özkan

          Çağlar

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        • 5

          Mavi Takım

          Gizem (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Özkan

          İrem

          Merve

          İhsan

          Eylül

          Sercan

          Cansu

          Tunahan

        • 6

          Kırmızı Takım

          İlhan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sezer

          Furkan

          Onur

          Ayten

          Hilal

          Çağlar

          Ayla

          Sümeyye

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlham Aliyev ile görüştü
        İlham Aliyev ile görüştü
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        İlk kez ortaya çıktı! Atatürk 2 kalp krizi geçirmiş
        İlk kez ortaya çıktı! Atatürk 2 kalp krizi geçirmiş
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa