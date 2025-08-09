MasterChef'te rekabet sürüyor. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, en başarılı yemeği yapan yarışmacı ana kadroya yedeklerden giren ilk isim olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...