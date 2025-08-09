MasterChef'te kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?
MasterChef için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yedeklerden bir isim, ana kadroya dahil olacak ilk yarışmacı olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılarından, esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği 'Hasanpaşa Köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi önlüğü giyerek ana kadroya girme şansını yakalayacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 9 Ağustos Cumartesi MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim...
MasterChef'te rekabet sürüyor. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, en başarılı yemeği yapan yarışmacı ana kadroya yedeklerden giren ilk isim olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Gizem
Tunahan
Cansu
İrem
İhsan
Özkan
Çağlar
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Gizem (Takım Kaptanı)
Çağatay
Özkan
İrem
Merve
İhsan
Eylül
Sercan
Cansu
Tunahan
Kırmızı Takım
İlhan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sezer
Furkan
Onur
Ayten
Hilal
Çağlar
Ayla
Sümeyye
