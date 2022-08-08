TV8 ekranlarının sevilen programlarından MasterChef'te "7. önlüğün sahibi kim olacak?" sorusu merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya başarılı şeflerden oluşan başarılı jüri üyeleri, yarışmacıları terletmeye devam ediyor. Peki MasterChef kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya giren 7. yarışmacı belli oldu mu? İşte detaylar...