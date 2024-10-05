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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 5 Ekim 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın 7. eleme adayı belli oluyor!

        MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef bireysel eleme oyunu için heyecan dorukta! MasterChef'te eleme potasına giden 7. isim bugün belli oluyor. MasterChef'e bugün şef Hüseyin Kankaya konuk oluyor. Hüseyin Kankaya yarışmacılardan deniz ürünlerinden sarma hazırlamalarını istiyor. Peki, MasterChef haftanın 7. eleme adayı kim oldu? İşte 5 Ekim Cumartesi MasterChef'teki gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 18:23 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:56
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan deniz ürünlerinden sarma konsepti ile lezzetli sarmalar hazırlamalarını istedi. Peki, 5 Ekim Cumartesi bireysel eleme oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eskişehir yöresine özgü yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. İlk etabın kazananı kırmızı takım oldu.

          İkinci etapta ise şefler kırmızı takım yarışmacılarından haşhaştan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

          Kıran kırana geçen mücadelelere sahne olan gecede Eda 100 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü 100 bin TL olarak açıklandı

        • 5

          3 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. 3 Ekim Masterchef'te potaya giden ilk isim Şirin olurken, ikinci aday Alper oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Nevzat

          Muratcan

          Eda

          Semih

          Şirin

          Alper

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.

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