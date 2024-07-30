MasterChef'te son önlükler sahiplerini buluyor. MasterChef Türkiye'de 30 Temmuz Salı akşamı yarışmacılar altı ezmeli kebap ile şefleri etkilemeye çalıştı. Ana kadroya alınacak kişi sayısının azalmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 16. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 16. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 30 Temmuz Salı akşamı MasterChef'te yaşananlar...