28 Temmuz Pazartesi MasterChef kim kazandı, ana kadroya yedeklerden kim girdi?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedeklerden giren isim açıklanıyor. 28 Temmuz Pazartesi günü ana kadroya yedeklerden katılmaya hak kazanan yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olarak bulunduğu yarışmada ana kadroya giren isim sorgulanıyor. Peki, 28 Temmuz Pazartesi ana kadroya giren isim kim oldu,yedeklere kim seçildi? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
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MasterChef'te yedeklerden son şanslar! Ana kadroya yedeklerden giren isim bu akşam netleşiyor. Yarışmacılar cevizli yemekler konseptiyle ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Temmuz Pazartesi MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ANA KADROYA YEDEKLERDEN GİREN İSİM KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. İSİM KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 15. yarışmacı İrem oldu.
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
MasterChef'te ana kadroya giren 14. yarışmacı Gizem oldu.
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ANA KADROYA GİREN 13. İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren 13. isim Özcan oldu.
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
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2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
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3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem