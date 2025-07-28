MasterChef'te yedeklerden son şanslar! Ana kadroya yedeklerden giren isim bu akşam netleşiyor. Yarışmacılar cevizli yemekler konseptiyle ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Temmuz Pazartesi MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...