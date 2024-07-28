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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 28 Temmuz MasterChef 15. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef kim kazandı, 15. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te ana kadroya girme mücadelesi için heyecan dorukta! Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için yarışıyor. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan astarlı sütlaç yapmalarını istedi. İşte 28 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 16:57 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:57
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        • 1

          MasterChef'te 15. yarışmacı bugün netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de 28 Temmuz Pazar akşamı yarışmacılar astarlı sütlaç ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Ana kadroya alınacak kişi sayısının azalmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 15. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 15. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 28 Temmuz Pazar akşamı MasterChef'te yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 15. önlüğün sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

          Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 7

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

          Eda

          Muratcan

          Ezgi

        • 8

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

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